“Chassis digital Qualune snapdragon” débarque sur les voitures Renault

Qualcomm Technologies, Inc. et Renault Group ont annoncé à l’occasion du CES2022 au usa , leur intention d’étendre leur collaboration pour digitaliser l’expérience automobile. Dans le but de construire une architecture de nouvelle génération axée sur des architectures de véhicules évolutives et flexibles visant à répondre à la mutation des attentes des consommateurs et des entreprises, Renault Group travaillera avec Qualcomm Technologies pour exploiter le Snapdragon® Digital Chassis™ afin d’équiper les prochains véhicules Renault des dernières solutions connectées et intelligentes pour ses véhicules de nouvelle génération.

Face à la rapide évolution du paysage automobile, les constructeurs développent de nouvelles architectures de voitures qui nécessitent une approche harmonisée entre différents processeurs sur puce hautes performances, plateformes logicielles, capteurs intelligents et satellites regroupés grâce à l’implémentation d’une plateforme de services commune. Ces architectures permettent : En effet, le snapdragon Digital Chassis comprend ces plateformes ouvertes et évolutives connectées au cloud conçues pour la télématique et la connectivité automobile, le cockpit digital, ainsi que l’aide à la conduite, et utilise une architecture unifiée pour offrir une sécurité améliorée et des expériences digitales immersives qui peuvent être mises à jour tout au long de la durée de vie des véhicules.