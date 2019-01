Jean-Dominique Senard, p-dg de Michelin remplacerait Carlos Ghosn à la Présidence de Renault

Le directeur général de Michelin, Jean-Dominique Senard, aurait été choisi pour devenir le prochain président de Renault. Il remplacera le directeur général Carlos Ghosn, qui occupait les fonctions de PDG de Nissan et de Renault et est actuellement en détention au Japon. Senard a le soutien du gouvernement français pour prendre les rênes de Renault, détenue majoritairement par l'État, relaie Erj, faisant référence à Bloomberg. En cas de sa nomination, Senard pourrait occuper temporairement les postes de PDG et de président jusqu'à la tenue d'une assemblée générale des actionnaires.