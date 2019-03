AFCindustry propose des solutions industrielles pour les sous-traitants des composants automobile

Actualités, EQUIP AUTO, Evenements, Industrie, Salons 71 vues 0 AFC Industry avec ses partenaires JMt Mould fabricant de moule pour machine à injection plastiques et Yizumi enregistre sa première participation sur Equip auto 2019 pour accompagner des investisseurs ou des sous-traitants souhaitant fabriquer des composants par injection plastique dédié au secteur automobile. Faycal Boudia, DGA business development est revenu sur la genèse de AFC industrie au long parcours dans l industrie en fabricant des mono filaments pour brosse à partir des pet déchets de récupération. Delà a germé l idée de vendre des solutions d injection plastique pour fabrication des semelles plastique des poignées de porte et autre piqueuses . Avec l’avènement de l’industrie de montage automobile, l Algérie dispose d’un potentiel de développement des matières premières dérivées des pétrolier , l’Algérie pourrait selon notre interlocuteur assurer un taux d intégration de plus de 40%rien que dans les plasturgie qui compose 60% du véhicule. Et surtout faire l’ économie de plus de 800%tenait-il à préciser en s appuyant sur l’exe du parchoc automotive qui est proposé à 40 000 DZd. Le parchoc est composé de 3kg de plastique dont ,le prix de revient est de 250 Dzd le kilogramme, qui celui-ci est produit à base de PP, qui est côté à 225dzd. Un parchoc précise t-il revient à la base à environ toutes charge confondues incluse à moins de 2500 dzd alors qu’il arrive chez le consommateur finale à plus de 40. 000 dinars. “A vous de conclure !” Tenait-il à préciser . il revient sur les possibilités d accompagner les investisseurs avec des solutions de fabrication des plus automatisés qui sont utilisés par les plus fabricant et fournisseurs mondiaux. A notre question sur le résultat de participation sur Equip Auto 2019 ,Faycal Boudia juge ccette première d ‘un succès de point de visibilité. En trois jours il ont ont reçu plus de 200 visiteurs sur le stand.