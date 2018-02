EQUIP AUTO 2018 : Renault Trucks étend sa garantie sur les pièces de rechange à 2 ans

Actualités 37 vues 0 A l’occasion de la 12 ème édition du Salon Equip Auto Algeria, salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité, qui se tient au Palais des Expositions d’Alger du 26 février au 1er mars 2018, Renault Trucks Algérie expose sur un espace de plus de 80 m² au niveau du Pavillon Central. Durant ce rendez-vous annuel incontournable Renault Trucks présentera l’extension de garantie à deux ans sur les pièces de rechange montées chez un distributeur Renault Trucks. Avec cette extension de garantie le constructeur offre aux transporteurs une protection idéale pour opérer en toute sérénité.