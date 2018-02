Fiat Chrysler ne produira plus de véhicules mus au diesel d’ici 2022

Depuis fort longtemps, on parle du déclin du diesel. Mais sans la volonté des constructeurs, cela ne sera pas possible. Certains anticipent et annoncent la fin des productions des véhicules roulant au diesel, d’ici 2022 comme le cas du groupe Fiat Chrysler qui annoncera cela officiellement en juin prochain selon Les Échos faisant référence au Financial Times.