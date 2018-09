Federal-Mogul Powertrain lance une nouvelle stratégie d’électrification des VUL

Les technologies d’électrification rentables pour les véhicules moyens et lourds visent à améliorer les moteurs à combustion interne existants afin de réduire les émissions et d’accroître l’économie de carburant

Federal-Mogul Powertrain lance sa nouvelle stratégie d’électrification des véhicules utilitaires moyens et lourds lors du salon IAA des véhicules commerciaux qui se tiendra àHanovre, en Allemagne (du 19 au 27 septembre). Le portefeuille de technologies peut être personnalisé et intégré individuellement pour répondre aux besoins spécifiques des fabricants de moteurs afin d’atteindre de manière économique leurs objectifs en matière d’émissions et d’efficacité.

Les moteurs diesel sont très efficaces en régime permanent, mais ils sont nettement moins efficaces lors des transitoires (modifications de la demande de couple). Au lieu d’essayer de remplacer ou de compléter le moteur à combustion interne par un moteur à traction électrique, les ingénieurs de Federal-Mogul Powertrain utilisent l’électrification pour améliorer encore l’efficacité de l’ICE, tant en régime permanent que pour améliorer la consommation de carburant. impact sur l’économie et les émissions de conditions transitoires difficiles.

Dans cette nouvelle approche, l’équipe technique de Nick Pascoe complète l’énergie cinétique récupérée par un générateur monté sur un moteur ou une chaîne cinématique grâce à l’électricité générée par un générateur piloté par des gaz d’échappement soigneusement contrôlé. L’énergie est ensuite renvoyée soit par un moteur électrique supportant le moteur / la transmission, soit par une suralimentation électrique.

Des tests indépendants ont montré qu’un moteur-générateur Federal-Mogul de 12 kW, très réactif, appliqué sur le moteur ou la transmission peut permettre des économies de carburant pouvant atteindre 8% sur un bus de grande taille en récupérant de l’énergie lorsque le véhicule ralentit. et augmenter le couple du moteur à mesure qu’il accélère. La taille compacte de la machine, son électronique entièrement intégrée et sa gestion thermique efficace, combinées à des protocoles de contrôle de plus en plus standardisés et à une large gamme d’outils de conception et de simulation, rendent l’intégration du moteur-générateur rapide et efficace, même sur des conceptions de groupe motopropulseur existantes.

Les ingénieurs de Federal-Mogul voient de nouvelles opportunités pour la récupération d’énergie résiduelle par électrification du système de boucle d’air. Alors que la suralimentation récupère une partie des 20 à 30% de l’énergie consommée par le moteur dans les gaz d’échappement, il reste encore beaucoup à capturer et à restituer