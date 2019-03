Sopremac, un nouvel acteur dans le blinding enregistre sa 1ère participation sur Equip Auto Algeria 2019

Actualités, EQUIP AUTO, Evenements, Industrie, Lubrifiants, Salons 118 vues 0 Comme chaque Edition Equi auto accueille de nouveau participant , ainsi le Salon de l’après vente et de la sous-traitance devient de plus en plus incontournable pour le marketing des entreprise qui cherche à développer un agenda de nouveaux clients et la promotion de leur marque . Sopremac s’annonce sur Equip auto en qualité d’un nouvel acteur dans le secteur des lubrifiant et des fluides de hautes performance . Il est parmi les rare privé à avoir investi dans usine de de production des lubrifiants de dernière génération rencontré sur le Salon Mr Nadjib Amrouche dg adjoint de Sopremac, nous a annoncé que les installations modernes de « blinding » sont de dernières générations permettant de fabriquer aussi bien des huiles synthétique que minérales et toutes gamme automobile, hydraulique au norme API et ACEA. Un investissement certes lourd mais permet de répondre à une demande nationale par des capacité de blinding allant jusqu’à 10 000tonnes/an pour un seul shift, donc à trois fois plus si la demande est plus importante, à savoir jusqu’à 50 000et voir 80 000t/an. Elle est aussi extensible pour recevoir d’autres équipements soutient-il. Cette usine est entièrement automatisé nous annonce fièrement Mr Amrouche , de cette réalisation qui est équipée de système d’exécution de la fabricationMES , qui permet d’intégrer toutes les données nécessaires à la production de lubrifiants et de graisses: composants, formulation, process, équipements réseaux , la gestion de la production via connexion PLs pour suivre les opérations de fabrications .