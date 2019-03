Veedol marque son entrée sur le marché algérien sur Equip AUto 2019

Veedol , une nouvelle marque de lubrifiant , vient de faire son entrée sur le marché algérien s'est annoncé sur Equip auto sous la bannière de Sopremac , nous annonce son fournisseur , rencontré hier le 11 mars sur le stand de Sopremac, à savoir Volcan Erdogan, représentant de veedol sur la région Turquie, Russie et autres balkan de cette marque d'origine américain avant d'être absorber par Castrol et ensuite Bp. Avant d'évoquer cette franchise,établi entre Veedol qu'il vient présenter sur le EQUIP AUTO et Sopremac, il est revenu sur la genèse de cette marque de lubrifiant . Avant cela , il a préféré attirer notre attention d'abord sur le rôle d'un lubrifiants pour un moteur ou autres circuits mécaniques. Il insiste textuellement sur ses effets sur la performance des engins et économie. Pour lui, elle joue le même rôle que le sang dans le corps humain. Un lubrifiant ou une bonne huile est un produit hautement technique,soutient notre interlocuteur à l'endroit des utilisateurs. Sa bonne qualité permet la durabilité d'un moteur et surtout une économie de consommation en fuel . Après nous avoir fait ce parallèle pour expliquer l'importance du choix de sa marque d'huile, il revient sur l'histoire de veedol qu' il présente comme l'une des plus ancienne huile au monde utilisé par Ford T , dans le Zeepling (1928), du premier avion Miss Veedol qui a traversé le pacifique en non stop, elle est aussi première marque d' huile pour moteur diesel en 1949, première marque à fabriquer l'huile synthétique(1961) ; et depuis 1990 elle se positionne deuxième marque de lubrifiant en Allemagne . Long parcourt avant d'être absorbé en 1973 par Castrol , les huiles veedoll , poursuit notre interlocuteur , sont des huiles recommandées pour les marques Mercedes , BMw et et Vw et conclu, qu'elle présente plus 60 certifications dans différentes applications. K.A.