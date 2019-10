Busworld 2019 : Daf dévoile son dernier essieux et moteurs

DAF Components présente un nouvel essieu arrière entraîné pour autocars et autobus qui permet de réduire la consommation de carburant de 2% et une nouvelle série de moteurs Euro 3 et Euro 5 PACCAR MX-11 et MX-13, qui sont jusqu’à 12% plus efficaces que leurs prédécesseurs.

Bénéficiant d’une réduction de la consommation de carburant de 2% grâce à la réduction des frictions internes et à une réduction totale à grande vitesse, à un poids à vide minimal et à un intervalle de service extrêmement long, avec la durabilité et le confort des passagers proposés par DAF Components à ce jour: L’essieu arrière moteur pour autocars et autobus élève la barre à peu près dans tous les sens. DAF Components dévoilera également les nouveaux moteurs PACCAR Euro 3 et Euro 5, qui fonctionnent jusqu’à 12% plus efficacement que leurs prédécesseurs.

Le nouvel essieu arrière entraîné – y compris un nouveau système de suspension – et les nouveaux moteurs feront leurs débuts à Busworld 2019, qui se tiendra du 18 au 23 octobre à Bruxelles.

Nouveaux essieux: consommation minimale, confort maximal

Tout comme la toute nouvelle gamme de moteurs, le nouvel essieu arrière – avec une réduction de transmission totale de 2,05 – s’intègre parfaitement à la philosophie de DAF Components en matière de réduction de vitesse: performances maximales à un régime sans précédent sans précédent, ce qui minimise la consommation de carburant et le bruit pour des performances optimales. confort des passagers. Le nouvel essieu arrière permet de réduire la consommation de carburant d’environ 2%. Cela est en partie dû au nouvel ensemble pignon et couronne qui garantit une perte d’énergie minimale par frottement. L’essieu établit également une nouvelle norme en matière de réduction de poids, sans sacrifier la robustesse. Le nouvel essieu de DAF Components pèse jusqu’à 70 kg de moins que tout autre essieu arrière entraîné pour autocars et autobus. Un autre avantage supplémentaire est que l’huile dans le corps de l’essieu ne doit être changée qu’une fois tous les 540 000 kilomètres, ce qui améliore encore la disponibilité de l’autocar ou du bus.

Nouveaux moteurs: performances maximales avec un régime minimum

La gamme de nouveaux moteurs PACCAR Euro 3 et Euro 5 pour autocars et autobus est jusqu’à 12% plus efficace que les moteurs qu’il remplace et repose sur le groupe motopropulseur Euro 6 tout aussi fiable et efficace lancé en 2017. Les sources d’alimentation sont inégalées leur efficacité et leur fonctionnement silencieux offrent un excellent rendement à des régimes incroyablement bas, atteignant un couple maximal à des vitesses aussi basses que 900 tours par minute. Cela permet d’atteindre une vitesse de croisière d’un peu plus de 1 000 tr / min, ce qui augmente le confort à l’intérieur du véhicule.

Puissance élevée, couple élevé

Le nouveau moteur Euro 5 PACCAR MX-11 est disponible avec des puissances nominales de 300 kW / 408 ch et de 330 kW / 449 ch. Celles-ci ont des couples respectifs de 2100 Nm et 2300 Nm. Les nouveaux moteurs Euro 3 et Euro 5 PACCAR MX-13 sont disponibles avec 315 kW / 428 ch avec un couple de 2 300 Nm, 355 kW / 483 ch avec 2 500 Nm et 390 kW / 530 ch avec 2 600 Nm.

Solutions de groupes motopropulseurs DAF

Depuis des décennies, DAF occupe une position de premier plan sur le marché international des autobus et des autocars en tant que partenaire indépendant de solutions de groupes motopropulseurs pour les constructeurs d’autocars et d’autobus.Pour ce faire, DAF Components propose une gamme complète de moteurs Euro 3, Euro 5 et Euro 6, dont certains comprennent un essieu arrière entraîné. Tous les groupes motopropulseurs DAF se distinguent par une faible consommation de carburant, une fiabilité optimale et des intervalles de maintenance longs pour une disponibilité maximale des véhicules et un rendement maximal par kilomètre.

Module de châssis LF pour bus compacts

La gamme de composants DAF comprend également le châssis du camion de distribution DAF LF, qui constitue une plate-forme idéale pour la construction d’autobus compacts de 30 à 40 places. DAF fournit ce châssis avec un empattement de 3,05 à 6,70 mètres et des moteurs PACCAR PX-5 PACCAR PX-5 4,5 litres et 6,7 litres PACCAR PX-7 6,7 litres avec une puissance nominale de 112 kW / 152 ch. kW / 320 ch Le module de châssis DAF LF est idéal pour la fabrication d’une large gamme de véhicules, allant des bus compacts aux autocars de luxe.

Service complet pour une efficacité optimale

Pour une efficacité optimale, il est important qu’un autobus ou un autocar reste le plus possible sur la route. Les exploitants d’autobus ou d’autocars équipés d’un moteur PACCAR peuvent faire appel à plus de 1 100 points de service DAF situés dans toute l’Europe et au-delà, dont 200 nommés «concessionnaires DAF Coach & Bus». Ces concessionnaires sont situés le long des principaux itinéraires de transport de passagers et sont entièrement équipés pour fournir des services destinés aux systèmes spécifiques aux autobus et aux autocars. International Coach Service de DAF est également prêt à fournir ses services 24 heures sur 24 et les concessionnaires DAF proposent des contrats de réparation et de maintenance pour un maximum de sécurité avant le début du voyage.