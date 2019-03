Mohamed Siad, Pdg des sociétés Siad dénonce les contrefacteurs de marque sur Equipauto Alégrie

Le groupe des sociétés Siad, un acteur majeur de l’Aftermarket est le plus fidèle exposant du salon Equip auto Algeria . Il est aussi incontournable que cet évènement le plus important dans notre région. tous les fournisseurs internationaux passe sur stand . Très achalandé par les produits des nombreuse marques de renommée internationale qu’il représente.

Siad reste le professionnel et le plus communicants sur les sujets qui préoccupe l’organisation d’un secteur miné par la ruse des contrefacteurs de marque qui selon Mohamed Siad , rencontré hier au troisième D’Equip auto Algeria (11-14Mars)et avant dernier jour de la clôture du salon sur stand , revient de nouveau et nous déclare et voir alerte sur la contrefaçon qui pèse encore et encore sur son business et notamment sur les marges de l’entreprise qui s’érodent, dit-il, d’année en année, pour résister à l’économie informelle qui pese lourdement dans la distribution de la pièces automobile. l’usurpation de marque est plus dans l’étiquetage, de l’emballage marque et label d’entreprise mais surtout de la vente sans facturation.