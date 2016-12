Sonatrach produira 5 millions de tonnes/an de pneumatiques

Le groupe pétrolier national Sonatrach compte investir le créneau de l'industrie d'automobile en se lançant dans la production de 5 millions de tonnes de pneumatiques par an, rapporte le site Maghreb emergant reprenant la déclaration d'Akli Remini du vice-président de l'activité Aval, faite en marge du Congrès-salon dédié à la pétrochimie, organisé durant deux jours à Oran. Un projet en cours de discussions avec des partenaires étrangers en prévision de son lancement prochainement, sans préciser le partenaire équipementier. Ce nouvel investissement est inscrit dans le cadre d'un vaste programme, lancé déjà par le groupe Sonatrach dans le sillage d'une stratégie visant à booster ses activités détransformation de la matière première produite par le groupe selon le propos du vice président.