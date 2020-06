L’activité des concessionnaires est tributaire du nouveau cahier de charge

Malgré la publication de Lfc L'activité concessionnaire automobile est arrimée à la livraison du nouveau cahier des charges de l'actuelle équipe ministère de l'industrie.et des mine . Qui va tiré les marrons du feu ? de nouveaux venus, les anciens réhabilité ou les rescapé de l'industrie du montage dite du gonflage des pneus? la question demeure sans réponse sans la publication du nouveau cahier des charge, qui va arrimer de nouveaux les acteurs de ce marché. En effet, malgré la récente publication la Loi de finances complémentaire au Journal officiel (JO) numéro 33 marquant l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe fiscale imposé au nouveau véhicules , mais , la relance de l'activité des concessionnaire automobile est subordonnée au très attendus cahier des charge de Farhat Ait Ali Braham , Ministre de l'Industrie et des Mines, sans celui-ci ,se sera le statut quo jusqu'à sa publication. Annoncé plusieurs fois, mais , la réalité du terrain semble plus compliqué que ceux qui a été annoncé jusque là. le dossier automobile est l'un des plus complexe ou cohabite plusieurs acteurs entre disons pour utiliser les termes usité dans ce marché , les lobbys du neuf , de l'occasion de l'industrie du montage et des groupes de distributions internationaux. Le cahier de charge aura pour mission de mettre en place la vision à court et long terme du paysage automobile en Algérie . chose qui n'est pas aisé et probablement ce qui a retardé sa publication malgré l' annonce du ministre plusieurs fois. Une chose selon les déclarations celui ci aura à charge en ce temps de disette de protéger les réserves en devise du pays, définir ou re-définir le taux d'intégration comme prévus , après l'annulation du régime préférentiel , pour les rescapé qui s'inscrivent dans le processus d'industrialisation, plus long au regard de la dite et décriée crise économique mondiale qui s'installe. Mais sur la gestion du cours terme , ce cahier de charge s'impose pour ne serait définir ou redistribuer les cartes par des agreement ou autre autorisation aux nouveaux ou ancien concessionnaire d' importations , pour fournir le marché en besoins de mobilité à cours terme. La bataille fait rage sur le marché, la concurrences mettra fin au monopole enregistré pendant quelque années , ceux qui sera à l'avantage du client. K.A