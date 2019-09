Service à l’automobile: Teddy Pellerin co-fondateur d’Heetch présente sa solution de transport VTC pour le marché algérien

La plateforme de voitures de transport avec chauffeur (VTC) Heetch a annoncé officiellement lors d’une conférence de presse tenue par son CEO et co-fondateur, Teddy Pellerin,l e 11 septembre à Alger son installation sur le marché algérien .

Depuis son pré-lancement début juillet 2019, Heetch qui emploie une équipe 100% algérienne, a enregistré plus de 5 000 chauffeurs inscrits sur sa plateforme dont 500 déjà formés et confirmés.

Malgré le déficit de paiement électronique, les entreprises digitales s’adapte au mode de fonctionnement cash le plus répondu en Algérie. En effet, après Uber , Yassir et autre Heetch , Tem tem,…. le marché algérien accueille un nouveau venu à savoir la start-up, qui s’est mise en partenariat dans le cadre de la règle 49/51 avec Karim Lounes , un acteur du domaine des technologies de la communication qui s’est essayé à plusieurs start- up depuis 2008, dont la toute première était la plate forme prosdelapresse.

Après son installation au Maroc et en Afrique en zone francophone, le choix du marché algérien pour Heech est apparu comme une évidence ou la demande en mobilité est très important notamment dans les grande villes qui se sont urbanisées rapidement et ayant connues des extensions sans que le service à la mobilité ne soit totalement satisfait. Mais ce genre de solutions de transport via une plate forme numérique s’adresse avant tout à une génération de jeunes friand de toute solutions de service numériques.

Mais le principe semble simple selon Teddy pellerin, le co-fondateur de Heetch qui affiche une ambition de rendre la mobilité des grandes villes plus humaine, conviviale et responsable. Pour plus de détails et avantages concurrentiels que pourrait offrir au clients cette Start-up européenne lancée en 2013 au départ sur un modèle d’économie du partage à destination des jeunes noctambules, qui ensuite a basculé sur un modèle VTC début 2017 , nous rassure d’abord que tous les chauffeurs ont été rencontré physiquement par le Team qui ont validé l’intégralité des documents obligatoires à la conduite ainsi que la qualité des véhicules qui devront être en bon état et dont l’âge ne devra pas être supérieur à huit ans.

Outre ces éléments de sécurité des usagés importants , Teddy pellerin se montre moins gourmand que ses concurrents directes et ne prélève que 20% du prix de revient de la course dont 5% est reversée comme taxe, tenait-il à nous préciser.