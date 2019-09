Projet de loi de finances 2020 (PLF): vers un retour des importations des véhicules d’occasion

Interdite depuis 2005, l’importation des véhicules de moins de 3 ans sera probablement de nouveau autorisée selon la première mouture du projet de loi de finance 2020 présenté hier au gouvernement. Les citoyens pourront donc importer des véhicules pour répondre à un besoin de mobilité et de pouvoir d’achat en baisse et des effet de parité euros/dinars ou dollars/dinars.

Après la mise à mort de la pseudo industrie automobile (ckd et skd), qui estimé couteuse pour le trésor et le consommateur, ressusciter le marché automobile passerait par le recours aux importations des vehicules d’occasions . importer des vehicules de moins de trois année ou cinq année serait -elle une solution idoine pour cette mobilité individuelle?. La réponse, selon certains avis et comparateurs est non!. En raison que les véhicules les moins disant seraient plutôt les moins de cinq ans , mais pour ce faire , contrôler l’état des véhicules et filtrer le trafic, il faudra augmenter les points de contrôle technique et autres dispositif répressif pour éviter de réitérer le cas des ZF.