Iveco et Nikola : une joint venture pour la fabrication des camions électriques et hydrogène

Le groupe américaine-Italien Cnh industrie ne cesse de faire parler de ces activités mondiales . Il fait sa rentrée sociale, en ce mois de septembre avec son annonce qui va boulversé tout un marché des véhicules poids lourds en proposant de nouvelles solutions propulsé à la technologie du constructeur de américain des moteurs à hydrogène de Nikola .

CNHI) a annoncé le 3 septembre son intention de conclure un partenariat stratégique et exclusif avec les poids lourds, Nikola Corporation, basé à Phoenix (Arizona, États-Unis), afin d’accélérer la transformation du secteur vers la neutralité des émissions de la classe.

il propose Des camions poids lourds à zéro émission de Nikola, alimentés par la technologie exclusive de pile à combustible à hydrogène et de batterie, seront les premiers à être produits.

Le partenariat bénéficiera aux deux camions Nikola One et Nikola Two – des camions de classe 8 (la plus élevée) avec des cabines couchettes et de jour destinés au marché américain – ainsi qu’au Nikola tre, un camion à cabine courte tout spécifiquement dédié au marché européen. Ce dernier modèle bénéficiera de l’intégration des dernières technologies développées par Iveco pour son nouveau grand routier S-way