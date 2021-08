NEXUS Automotive International appelle à une Journée annuelle du climat pour le marché après vente automobile

L’alliance mondiale des principaux distributeurs et constructeurs de pièces automobiles (Nexus Automotive) appelle à une journée du climat est de faire pression pour un événement inaugural à l’automne 2022, avec l’ambition de le faire tourner entre l’Europe et l’Amérique du Nord et de l’étendre sur tous les continents. Le premier « Climate Day « de l’année prochaine devrait mettre en lumière les initiatives entreprises par tous les acteurs majeurs du marché secondaire de l’automobile qui inlcus fabricants de composants, distributeurs et autres grandes enseignes de SAV.

L’initiative est née suite à une réunion à Munich du Conseil prospectif de l’organisation, qui rassemble certaines des parties prenantes les plus influentes du marché secondaire de l’automobile et voire au-delà, précise le communiqué de Nexus, qui reprend, la déclaration de son PDG , Gael Escribe, qui a déclaré en substance : « Le réchauffement climatique est une préoccupation de plus en plus grave pour tout le monde, ayant de plus en plus un impact sur l’environnement mondial et la population ». Il poursuit ,« Nous sommes tous appelés à agir, en utilisant tous les moyens possibles pour garder la trajectoire de la COP 21 et tendre vers la neutralité carbone. Cela inclut le marché secondaire de l’automobile, et c’est pourquoi nous appelons à une Journée annuelle du climat pour notre industrie ». et conclu en soulignant le caractère urgent pour d’agir , selon l’horloge climatique , et invite à cet effet, d’ouvrir le bal avec un événement en 2022 et adresse une invitation à tout Tier-1, distributeur, détaillant, réseau d’ateliers et même OEM qui partage ce sentiment d’urgence à le rejoindre, afin d ‘inscrire cet événement à leur tablettes .

Les personnes présentes à la réunion du Conseil qui ont partagé leur vision d’un marché secondaire plus durable comprenaient : Inteliam, la nouvelle start-up NEXUS qui évalue la cote de durabilité des distributeurs du marché secondaire automobile ; AUTOCARE, l’association américaine des pièces de rechange et AASA, l’association américaine des fabricants de pièces de rechange. Un dernier discours a été prononcé par Jean Parisot, Président, Automotive Aftermarket de TOTAL Energies, precuse plus loin le communiqué