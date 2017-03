Nettoyage Système d’injection, d’admission et filtre à particule : Bardhal lance eco nettoyage 360 trois en 1

Actualités, Équipementiers, Salons 37 vues 0 Le représentant de Bardhal en Algérie lance sur Equip auto 2017 une machine de nettoyage trois en1. C’est nouveauté notable, baptisé l’eco nettoyeur 360 signé Bardhal est destiné aux professionnels du nettoyages moteurs essence ou diesel. Il permet à la fois de nettoyer chacun trois différents compartiments du moteur à savoir les systèmes d’injection, de l’admission et le filtre à particule. Ainsi, il remplacer trois machines existantes encombrante dédié exclusivement chaque compartiments. Avec ce nouveau modèle Bardahl proposé dans le catalogue 2017, le garagiste sera moins moins d’encombrement et la réduira considérablement de temps à l’utilisation. Aussi, Bardhal assure la gamme de produit nettoyant en accompagnement de la machine. Pour tout achat de cet eco nettoyer durant Equip auto, une remise de 20 000 dinars est consentie. Parmi les autres avantages, le client bénéficiera d’une formation gratuite pour l’utilisation deeco nettoyage 360. Concernant son utilisation et ses capacités, elle pourrait aussi bien nettoyé un véhicule, un camion ou un engins de travaux publics. Affaire à saisir.