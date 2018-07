Sergio Agneli le patron qui a sauver Fiat n’est plus

Actualités 68 vues 0 Sergio Marchionne, 66 ans, est décédé mercredi à Zurich, victime de complications post-opératoires. Pour rappel, Sergio Marchionne est appelé à la rescousse chez Fiat qui crouler par une dette de 14 milliards d’euros, à la mort d’Umberto Agnelli. En 14 ans de règne, il a su ressusciter la marque fiat et a réussi à racheter la marque américaine Chrysler.