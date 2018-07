PSA mieux valorisé en bourse que Renault

Tendances 59 vues 0 La bataille fait rage entre les deux groupes constructeurs automobile français, PSA, annonce la presse française est sur les chapeaux de roue après avoir dépassé Renault en valeur par action en bourse. Il y a lieu de mentionner que le dernier communiqué du groupe qui avait indiqué les agrégats du S1 2018 atteste de la bonne santé du groupe. Comme notamment mentionné, il a réalisé : 40,1% de progression du chiffre d’affaires du Groupe, à 38,6 milliards d’euros [1]

8,5% de marge opérationnelle courante [2] pour la division automobile de PCD [3]

5,0% de marge opérationnelle courante pour la division automobile de OV [4]

7,8% de marge opérationnelle courante Groupe, à 3,017 milliards d’euros

3,191 milliards d’euros de Free Cash Flow opérationnel Groupe [5] , dont 1,157 milliard d’euros pour OV

Plus loin la déclaration de Carlos Tavares, du Directoire du Groupe PSA, avait été reprise intégralement indique-t-il que, le Groupe démontre depuis 2014 sa capacité constante à améliorer sa rentabilité, son efficacité ainsi que ses volumes de ventes, malgré un contexte difficile.