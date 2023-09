La place de la mobilité électrique en Algérie

Mokacom, la société d édition de trois titres de presse spécialisés , L ‘auto marché et www.leschampionsionseconomiques.dz a organisé la journée de la Mobilité électrique d’Alger “ Jmea “, ce mardi 26 septembre à Alger

Jmea est un événement phare et premier du genre organisé en Algérie, qui se fixe comme objectif de rassembler les acteurs multisectoriels de la mobilité électrique pour partager et échanger sur les derniers développements en faveur de la mobilité propre, à commencer par le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique, du développement des batteries au lithium, de la transition vers l’hydrogène, etc.

Pour cette première édition de Jmea trois panels composés de 10 conférenciers de premier rang, provenant notamment des Centres de recherche algériens tels que le CEREFE, le CRTSE, le CDER, le CRTI, ainsi que des organismes tels que l’Apprue et le cluster Green Energie, qui vont communiquer au tour des thématiques suivantes :

– Feuille de route de l’introduction du véhicule électrique en Algérie

– Mécanismes de soutien pour l’acquisition des Véhicules Electriques

- Les voies et trajectoires pour le développement d’une mobilité propre dans le cadre de la transition énergétique de l’Algérie

- La mobilité électrique durable : pistes et actions à mener pour créer localement de la valeur ajoutée

- Les start-ups de l’e-mobility catalyseurs de l’investissement régional

Estimation du cout actualisé de la recharge du véhicule électrique en Algérie

- Le Grand Défi de la Fabrication Nationale des Batteries aux Lithium–Ion (LiBs)

Feuille de route vers une mobilité Zéro Carbone, Jalon challenges et opportunités

Cette journée sera aussi l’occasion de favoriser les contacts entre les acteurs multisectoriels invités à participer qui fera de Jmea une plate-forme promotrice de la mobilité électrique en Algérie mais aussi des nouvelles start-up, acteur économique de demain de la e-mobilité, qui ont osé le pari d’investir dans le développement des batteries au lithium, des bornes électriques, les pneus dédiés au Véhicules électriques pour ne citer que celles-ci.