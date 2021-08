Résultat Stellantis au premier S1 2021: 5,8 milliards d’euros de bénéfice

Malgré la panne semi conducteur avec lequel on fabrique les puces , qui amputé ses ventes, le groupe Stellantis qui né de la fusion des constructeurs PSA et Fiat Chrysler , a annoncé ce mardi 3 aout, ses résultats estimé records sur le 1er semestre 2021 dégageant une marge opérationnelle courante de 11,4% et un bénéfice de 5,8 milliards d’euros pour un revenu R nets Pro Forma(1) de 75,3 milliards d’euros, en hausse de 46%. le communiqué précise que les résultats sont performant sur la plupart des continent, à noter un record de la marge en Amérique du Nord à 16,1

Carlos Tavares, CEO , de Stellantis,né de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, remercie chaleureusement , dans un communiqué qui nous y parvenu , tous les salariés de Stellantis pour leur concentration remarquable sur l’excellence opérationnelle et l’exécution des synergies qui ont conduit le groupe à obtenir des résultats financiers très solides au 1er semestre 2021. Tout en assurant cette performance opérationnelle élevée, l’entreprise a également fait des progrès majeurs sur les questions stratégiques, liées à l’accélération de l’électrification et au software qui sont les piliers fondamentaux de notre stratégie.”