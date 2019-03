Salon international de GENÈVE : Bentely célèbre les 100 premières années remarquables

Bentley célèbre son centenaire au Salon international de l’automobile de Genève de cette année avec une gamme de nouveaux modèles, y compris une nouvelle édition très évocatrice, Centenary Limited, inspirée de l’une des voitures de course les plus emblématiques de la marque britannique. La thématique est au 100 ans de faste de la marque légendaire de luxe . A la clé une nouveauté et un lancement mondial de la nouvelle Bentayga Speed – le SUV de production le plus rapide au monde.