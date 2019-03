Les marques Audi et vw prorogent leur offre au 31 Mars

La Marque Audi et Vw de Sovac annonce la reconduction de son offre lancée au mois de février jusqu'au au 31 Mars

L’offre en question concerne les modèles A3 Sport Back et Berline en finition Sport Line. Le pack Sport d’une valeur de 350 000 DA sera offert sur ces deux modèles en Finition Sport Line soit A3 Sport Back Sport Line est proposée au prix de : 5 950 000 DA, A3 Berline Sport Line est proposée au prix de : 5 999 000 DA. Le pack Sport est composé du pack S line extérieur ainsi que des jantes en 18 pouces. Pour ceux qui est de la marque Volkswagen, sont concernés les gammes utilitaires à savoir, sur ses deux modèles : Caddy Collection et Caddy Edition 35.

Le Caddy Collection 2. 0 110 CH est proposée à 3 300 000,00 DZD suite à une remise de 100 000DZD

Le Caddy Edition 35 2. 0 140 CH affiche un prix de 3 800 000,00 DZD suite une remise de 300 000DZD.