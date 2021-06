Peugeot production signe un protocole d’accord avec la BSTPO en vue de certifier des sous traitants au standard mondial du groupe

Peugeot Citroën Production Algérie signe un accord de partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat de l’Ouest pour promouvoir le développement d’un véritable écosystème automobile en Algérie.

Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA) annonce aujourd’hui le 7 juin , dans un communiqué son partenariat avec l la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat de l’Ouest (BSTPO). Un accord de partenariat conclu le 29 avril 2021, dont l’objectif est de faciliter et de développer l’intégration locale dans le domaine de l’industrie automobile en Algérie.

PCPA et BSTPO sont parvenus à une entente de principe et concluent un protocole d’accord en vertu duquel PCPA apportera son expertise au service des PME et PMI dans leurs démarches de certification . Ceci garantira la fabrication de produits de qualité, conformément aux normes et standards mondiaux du Groupe Automobile STELLANTIS, précise le dit document.

par ailleurs, il est fait mention de la mission de la BSTPO, qui par cette action, apportera sa maîtrise opérationnelle dans le domaine de la sous-traitance afin de faciliter l’intégration de nouvelles productions industrielles destinées à la construction automobile en Algérie. Ce partenariat contribuera de manière décisive à la création d’un véritable écosystème automobile voulu par les deux parties.