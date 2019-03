EQUIP AUTO ALGERIA 2019 : Un évènement rassembleur de toute la filière automobile

Equip auto Algeria, le plus grand salon international de la Sous-traitance et de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en Afrique du Nord, ouvrira ses portes pour sa 13ème édition dans moins de 5 jours à savoir qu’il se déroulera du 11 au 14 Mars 2019, au Palais des Expositions des Pins Maritimes, à Alger (PAVILLON CONCORDE – SAFEX).

Fort de ses 13 éditions, Equip auto Algeria est devenu au fil des ans la référence régionale des professionnels de la sous-traitance automobile et de l’industrie de l’Aftermarket, annonce le communiqué de son organisateur qui ne manque pas de souligner l’importance ou la dimension qu’a pris ce salon au niveau national et voir même régionale en s’imposant, au fil des ans, comme un véritable facilitateur de business et de vitrine pour y découvrir toutes les nouvelles offres et catalogue des nouveautés.Pendant 4 jours, l’industrie de la sous-traitance automobile et de l’aftermarket exposera aux 10 000 acheteurs et professionnels attendus, l’ensemble de ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire, EQUIP AUTO ALGERIA rassemble ainsi l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules. (Ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile, etc.…EQUIP AUTO ALGERIA réunira cette année, près de 280 exposants de 16 pays, soit plus de 500 entreprises et marques représentées présents dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires sur 12 000 m² d’exposition.

Equip auto 2019 promet des temps forts inédits du salon pour le 11 Mars

Chaque édition se distingue d’une autre, l’organisateur améliore la communication du salon qui passe d’un salon d’exposition à une vitrine de communication sur les sujet de l’heure qui préoccupe le secteur. En effet, l’édition 2019 donnera le ton et se repositionne en qualité de premier événement de la filière et voir la locomotive . Des espaces d’échanges sur les futurs tendances seront consacrés des l’ouverture du salon aux publics professionnel. Un riche programme de thématiques et d’animations aussi riche que diversifié pour illustrer les tendances actuelles de l’après-vente automobile, du « Doing business », aussi bien dans la sous traitance que de l’aftermarket. Concurrence nationale, régionale ou de nouvelles tendances du marché sont entrain d’émerger, Equip auto Algeria ne veut pas rester en marge, il renforcera davantage sa position d’évènement phare qui rassemble la filière automobile en Algérie (Équipementiers et acteurs industriels de la mobilité).