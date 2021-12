Petro Baraka dévoile sa gamme de lubrifiant

Le marché des lubrifiants automobile est très disputé par plusieurs acteurs entre importateurs et producteurs. En effet, de nouveaux investissements ont été consentis, dans le domaine du blindage des huiles minérale ou de synthèse . A noter en trois ans pas moins de 3 acteurs ont fait leur apparition à commencer par Exol , Fwo(recyclage des huile) , Sopre-OIl et maintenant , Petro Barka.

Petro Baraka, qui a choisi la 20ème foire de production pour dévoiler sa gamme de lubrifiants , graisse automobile et autres liquides annonce sa volonté de conquérir des parts de marché juteux , avec en prime le lancement de la gamme des huiles minérale en attendants l’introduction celles de synthèse dans la seconde phase, selon le propos de Ridha Ouamne rencontré sur le stand de ce nouvel acteur qui est aussi de Biskra comme son concurrent Sopremac.

Petro Baraka n’est pas un simple outsider, il est déjà acteur pionniers dans le domaine de stockage et distribution de produits pétroliers, GPL/C, les huiles et les graisses, produits entretiens Auto ainsi que la commercialisation et les installations de KIT GPL/C. Parmi ces infrastructures existantes deux autres unités, un centre Remplissage de Gaz et une Unité de Production Lubrifiants et Graisses, selon le même interlocuteur.