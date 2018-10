SEAT IBIZA 1,6 110 ch s’affichera à 2 250 000 DA jusqu’au 31 décembre 2018

Nouveautés, Tendances 52 vues 0 Le modèle de la marque « Algéro -ibérique » SEAT vient de se doter d’une nouvelle édition dotée d’une motorisation: 1.6 Ess 110 Ch/80 Kw. Cette nouvelle finition selon le dernier communiqué de Sovac production est disponible en boite manuelle et en boite automatique , par ailleurs, il annonce que la fin de l’année se fête à l’avance chez SEAT pour tous les prix de lancement ou une remise est consentis sur le modèle acheté avant 2019. Au delà du 31 décembre 2018 , les prix retrouveront la cote réelle . Sovac annonce les prix 2018 et ceux de 2019. On notera que l’ Ibiza Edition en boite manuelle est lancée à un prix de 2 250 000 DA pour toute commande enregistré d’ici le 31 décembre 2018 . au delà de cette date , elle s’affichera à son prix réel applicable à partir du 01 Janvier 2019, qui est de 2 370 000 DA . La seconde variante , à savoir, Ibiza Edition DSG, celle-ci est proposée , pour son prix de lancement à 2 420 000 DA. elle sera aux prix de 2 540 000 DA dès le 01 janvier 2019. Le communique fait remarquer que l’ avantage accordé client pour tout achat en 2018 est de 120 000 DA.