Réunion Algérie à la Fiev le 12 septembre

La fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) organise une réunion sur la compréhension du contexte et de la pratique des affaires en Algérie . selon l’annonce disponible sur site . Pour cela, elle réunira des sous scripteurs à son événement, qui aura lieu en son siège le mercredi 12 septembre de 8h30 à 10h. Une réunion durant laquelle seront abordés les thèmes autour du secteur automobile et il sera question d’aborder un aperçu sur l’Algérie d’aujourd’hui et de demain et les caractéristiques fondamentales du business en Algérie.