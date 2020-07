Master ze: Renault étoffe sa gamme des VU électriques

Avec Master Z.E., Renault propose désormais la plus grande diversité de versions de grands fourgons électriques, a indiqué le groupe Renault dans un communiqué en date du de lundi 6 juillet.Cette nouvelle gamme offre le choix entre 3 types de caisses (fourgon, plancher-cabine, châssis cabine), 3 longueurs (L1, L2, L3), 2 hauteurs (H1, H2) et un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de 3,1 ou 3,5 tonnes, permettant jusqu’à 1700 kg de charge utile (avant transformation). L’ensemble de la gamme de Master Z.E. propose une autonomie WLTP de 130 km et une recharge complète en 6 heures avec la WallBox 32A / 7,4 kW. La nouvelle version châssis-cabine est disponible en longueur L2 et L3, en hauteur H1, avec une charge utile de 1620 kg maximum avant transformation.Ce Master Z.E. châssis-cabine permet une très large palette de transformations, notamment en grand volume avec hayon mais également en plateau-ridelles. A titre d’exemple, Master Z.E. équipé d’une caisse grand volume de 20m3 et d’un hayon élévateur garantit 1000 kg de charge utile. Les 2 versions plancher-cabine, déjà au catalogue, en longueurs L2 et L3, en hauteur H1, sont désormais disponibles avec une charge utile allant jusqu’à 1740 kg.Cette charge utile augmentée permet encore plus de transformations en caisse grand volume jusqu’à 20 m3, avec toujours l’avantage d’un seuil de chargement bas. Les 4 versions fourgon, déjà disponibles en longueur L1, L2 et L3, en hauteur H1 et H2, avec un volume utile de 8 à 13 m3, offrent désormais jusqu’à 1490 kg de charge utile.

Cette charge utile augmentée permet de transporter du matériel encore plus lourd et offre toujours la possibilité de nombreuses variantes de caisse totalement tôlée ou vitrée.