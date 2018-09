Atelier Midas débarque en Afrique subsaharienne

Après Vente Autos 224 vues 0 L’enseigne de centres de réparation rapide Midas a trouvé le partenaire idoine pour entamer ce développement, il s’agit de la Société d’investissement, de financement et de commerce (Sifcom), une holding importante du secteur des services en Côte d’Ivoire. Midas précise viser l’implantation de centres dans sept pays de la sous-région, à commencer par la Côte d’Ivoire.