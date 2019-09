Volkswagen Afrique du Sud lance une unité de montage de 30 000 véhicules au Ghana

Le groupe Vw poursuit son expansion sur le continent africain; et c 'est la filiale sud-africaine du géant mondial allemand de l'automobile qui gère ce développement. Ainsi, Volkswagen Afrique du Sud démarrera l'assemblage de véhicules au Ghana en novembre prochain annonce la Tribune qui relaye Moneyweb. 30 000 véhicules s est le nombre de véhicules à monter sur le terme de cettte nouvelle unité d'assemblage à semi-renversé, mais, de 5 000 pour le départ. L'unité ghanéenne produira dans un premier produira des Tiguan, Teramont et Passat avant de s'attaquer au produit phare comme Polo … Pour rappel Vw est présent sur le continent avec plusieurs unités depuis 2016 , en Algérie , au Rwanda, au Nigeria et Ethiopie, et....