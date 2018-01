Renault Megane RS dévoilée : sportivité et polyvalence dans l’usage au quotidien

Nouveautés 39 vues 0 Nouvelle Mégane R.S. 280 BVM Châssis Sport sera disponible à partir de 37.600 € et Nouvelle Mégane R.S. 280 EDC Châssis Sport à partir de 39.400 €.

Nouvelle Mégane R.S., est selon son constructeur un concentré de technologies hautes performances. Ainsi, doté de l système 4CONTROL à 4 roues directrices, est une première mondiale sur le segment des sportives compactes hautes performances. Grâce au 4CONTROL, le châssis de la Nouvelle Mégane R.S. garantit le meilleur en termes d’agilité, d’efficacité et de stabilité. Les quatre butées hydrauliques de compression, technologie issue du monde du Rallye, améliorent le confort de suspension au quotidien. En situation de conduite sportive, cette technologie filtre les perturbations et évite les effets de rebond pour une maîtrise optimale du contact pneu-route.