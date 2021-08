HELLA EST À NOUVEAU RECONNU PAR GENERAL MOTORS COMME FOURNISSEUR DE L’ANNÉE

L’expert en éclairage et électronique HELLA a de nouveau été nommé Fournisseur de l’année par le constructeur automobile nord-américain General Motors (GM). Cela signifie que HELLA fait partie des lauréats pour la troisième fois consécutive. Cette année, l’entreprise a également reçu des prix dans deux catégories : Technologies de sécurité autonome/active et Éclairage et ampoules.

Au total, 122 fournisseurs GM de 16 pays ont été récompensés pour avoir dépassé les exigences des clients, démontré une innovation exceptionnelle et fourni des produits de la plus haute qualité au cours de l’année civile écoulée. HELLA et GM collaborent avec beaucoup de succès depuis plus de trente ans annonce l’équipementier dans son dernier communiqué, qui précise que les lauréats du Fournisseur de l’année 2020 ont été sélectionnés par une équipe mondiale de leaders des achats, de l’ingénierie, de la qualité, de la fabrication et de la logistique de GM. Les gagnants ont été choisis en fonction de critères de performance dans les domaines des achats de produits, des services d’achat et de fabrication mondiaux, du service client et après-vente et de la logistique.