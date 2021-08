Industrie des deux roues française a dépassé 3milliards d’euros en 2020

la croissance du marché français du vélo a enregistré une croissance de 25% et a dépassé ainsi 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires a annoncé les Echos dans son édition du 6et 7 Aout2021, dans laquelle il annonçait la renaissance de ces cendre du vélo made in France, laminé durant les année 1990 par la concurrence asiatique.

le retour de croissance est selon le canard est auréolé par par les épopées des tour de France et des marque Gitane et Peugeot et autres nouveaux entrants comme Voltaire, shiftbikes, Ellipes , Reine ,Bikes,…

Le marché du cycle, selon Union sport et cycle , a poursuivi sa progression en 2019, avec 2,33 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 10,1 % par rapport à 2018.

Une croissance qui doit toutefois être relativisée, au regard de la baisse sensible du nombre de vélos vendus sur l’année (- 2 %) et des difficultés que rencontre désormais le secteur dans le contexte de crise du Covid-19. Alors que son usage doit s’imposer comme un enjeu de santé publique, le vélo a plus que jamais besoin d’être reconnu et soutenu par les pouvoirs publics. Le marché du cycle poursuit sa dynamique Avec un chiffre d’affaires de 2,33 milliards d’euros, le marché du cycle progresse de 10,1 % en valeur par rapport à 2018. Une augmentation qui s’explique notamment par : • Une mutation du marché qui se poursuit au profit du vélo à assistance électrique (VAE) Avec 388 100 engins vendus (+ 12,1 %) et un prix moyen en augmentation de 10 % (1 749 €), le VAE représente désormais 45,2 % du marché en valeur et s’impose comme un segment pivot du secteur. Si les VAE sont toujours largement plébiscités pour les déplacements quotidiens des Français (74,7 %), les VAE à usage sportif sont en plein essor (+ 36,6 % de progression en volume par rapport à 2018). • La montée en gamme des vélos achetés par les Français On observe une demande croissante de vélos de qualité (plus confortables pour une pratique inscrite dans la durée), à un prix plus élevé, y compris pour les vélos musculaires : le prix moyen des vélos (musculaires et VAE) vendus en 2019 est désormais de 566 €, soit une progression de 15 % par rapport à 2018. On constate également une forte demande des Français en matière de service de maintenance, témoignant de cette exigence de qualité. Ces services ont représenté 56,4 millions d’euros en 2019.