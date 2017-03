La Mission Commerciale Tunisienne à Alger « TUNISIA EXPORT ALGER » organise des rencontres Professionnelles Tuniso-Algériennes dans le secteur des pièces et composants automobiles, camions et engins et ce le Mardi 28 février 2017 de 9h00 à 17h00 à l’Hôtel Hilton à Alger en partenariat avec EQUIP AUTO ALGERIA 2017.

Ces rencontres visent à renforcer la coopération entre les entreprises tunisiennes et algériennes et d’entrevoir de nouvelles formes de partenariat en synergie avec la stratégie du développement du secteur de l’industrie automobile en Algérie.

Une quinzaine d’entreprises tunisiennes de différentes spécialités participent à ces rencontres pour présenter leur offre et leur savoir-faire et discuter avec leurs homologues et frères algériens des possibilités de collaboration multiformes à court et moyen termes.

Le secteur des pièces et composants automobiles en Tunisie recense 266 entreprises, emploie 80.000 personnes et s’appuie sur différentes filières et spécialités telles que les pièces de rechange, le câblage électrique, les pièces électroniques, la mécanique, la plasturgie-caoutchouc, les services de conception-développement-industrialisation, le textile et cuir, etc.

Un grand nombre d’entreprises tunisiennes jouissent de bonnes références au niveau international et collaborent avec les principaux unités de montage de véhicules en Europe.