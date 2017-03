ACDelco pour la première fois à Equip auto2017

Equip auto Algérie comme chaque année enregistre de nouveaux prospects sur le marché des métiers de l’après ventes. On notera pour cette année ACDelco, la marque de General Motors – leader mondial de la pièce de rechange automobile et de service avec plus de 100 ans d’expertise dans son domaine débarque pour la première fois sur le Salon Equip Auto Algérie 2017 pour confirmer son intention d’entrer dans le marché de L’Afrique du Nord en mettant en vedette sa gamme variée de pièces de rechange et lubrifiants compatible avec plusieurs marques d’automobile, a travers des partenaires potentiels en Algérie.

la marque exclusive de pièces d’équipement d’origine pour Chevrolet, GMC et Cadillac, comme elle se présente acdelco affiche d’emblée son intention d’ élargir sa présence sur le marché Africain via la région du Maghreb et à exploiter le potentiel de croissance du continent .Pour cette marque « L’industrie de l’après-vente automobile au Maghreb offre une opportunité cruciale pour toute sa gamme ».

Plus loin dans son communiqué la marque amercian annonce ses exploits au moyen Orient ou il est bien établie . En 2015, ACDelco détenait 40% du marché des batteries de voitures au Moyen-Orient. A l’avenir, la marque prévoit d’augmenter ses ventes de batteries, lubrifiants et pièces détachées au Maghreb. En mai 2016, elle a célébré son centenaire au Moyen-Orient et dans le monde entier en évoquant son héritage profond et en s’adaptant à l’évolution de l’industrie Automobile. La marque qui a survolé l’Atlantique avec Charles Lindbergh et Amelia Earhart; dominé les Grands Prix avec Dale Earnhardt et l’espace sur les missions lunaires d’Apollo, est en train d’exploiter son expertise pour développer les technologies futures qui vont remodeler l’avenir de l’industrie automobile.