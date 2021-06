L’Association Tariq Essalama Bejaia s’active sur les nombreuses actions pour la sécurité des automobilistes

À l’occasion de la Semaine mondiale de la sécurité Routière 17 au 23 Mai 2021, l’Association Tariq Essalama Bejaia lance un appel à l’action pour réduire la vitesse. et rappelle le caractère urgent de réduire les excès de vitesse souvent à l’origine de nombreux accidents sur nos routes. le communiqué sensibilise sur les nombreuses urgences à s’appliquer afin de sauvegarder nos vies :

« Urgent pour les objectifs mondiaux et pour notre climat, en tant que clé qui ouvre un cycle vertueux de déplacements, abandonnant la dépendance à la voiture, optant pour des transports en commun prospères et sécurisés, une atmosphère plus saine, et une réduction des émissions de CO2. Urgent pour la santé publique, en rendant la marche et le cyclisme plus sûrs et plus accessibles, permettant et encourageant des modes de vie sereins. Urgent pour l’équité sociale, car ce sont les communautés à faibles revenus et les communautés minoritaires qui sont les plus exposées au trafic à grande vitesse, ainsi qu’aux dangers routiers, aux dangers environnementaux et à l’exclusion sociale qu’ils entraînent. Urgent pour les droits des personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées, et pour tous ceux qui sont vulnérables. Urgent pour nos enfants et nos jeunes, et vital pour leur bien-être. Ils courent plus de risques dans les rues où ils vivent, et se rendent à l’école. : BP 375 Bvd de la Révolution Cedex 19 Béjaia 06000 Mob : 0560 08 26 52 Fax : 034 12 97 60 E-mail : tariq.essalama@gmail.com Chaque jour, 3 000 enfants et jeunes sont tués ou gravement blessés sur les routes du monde. Un enfant heurté par une voiture à 30 km/h peut survivre, mais à 50 km/h ; la chance de survie est minime. La vitesse tue. La Déclaration de Stockholm 2020, adoptée par les gouvernements du monde entier, appelle à mettre l’accent sur des rues plus sûres, et conformément aux recommandations des nations unies, une semaine d’action est lancée à travers le monde (du 17 au 23 Mai 2021) relatives aux vitesses maximales de déplacement dans les zones urbaines qui doit être réduite à 30 km / h car il s’agit d’un espace partagé où le piéton est omniprésent et les espaces sont plus réduits. L’engagement en faveur de cette approche doit être au premier plan de la nouvelle Décennie d’action 2020-2030 pour la sécurité routière afin d’atteindre les objectifs mondiaux et réduire de 50% les traumatismes et décès évitables sur les routes du monde. L’Association Tariq Essalama de la Wilaya de Béjaia, qui plaide pour la sécurité des usagers de la route, lance un appel à tous les décideurs, qu’il est maintenant urgent d’adhérer et répondre à cet appel à l’action en réduisant, en concevant et en imposant des vitesses de circulation sûres pour tous, partout dans toutes les zones d’habitations, devant les édifices publics, et à proximité des écoles. Urgent de promulguer des textes réglementaires plus rigoureux afin d’imposer des vitesses de circulation plus sûres et à travers tous les espaces, et particulièrement, à proximité des écoles. Des Rues pour la santé. Des Rues pour le climat. Des rues pour tous. Nous devons agir ensemble pour créer des rues pour la vie.