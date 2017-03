Equip auto 2017 : Reanult Trucks fidèle exposant au rendez vous de l’après vente

Comme chaque année Renault trucks revient sur Equip auto pour proposer ses solutions et sensibilise autour de l’intérêt de l’entretien des camions .

A l’occasion de cette édition, Renault Trucks Algérie, lance une campagne promotionnelle sur la filtration. La filtration est essentielle et déterminante pour assurer la fiabilité et la longévité des véhicules. Du 27 février au 31 mars 2017, les clients pourront profiter de 30% de réduction sur l’ensemble des pièces de filtration et ainsi bénéficier de gains économiques sur les coûts de maintenance. Aussi, Renault Trucks Algérie propose une offre large et diversifiée de forfaits qui couvre la totalité des véhicules Renault Trucks, qu’ils soient anciens ou récents. A cela s’ajoute les Solutions Optifuel qui s’inscrivent dans une démarche d’économie de carburant à chaque instant de la vie du véhicule. Des véhicules bien entretenus, des conducteurs sensibilisés et formés ou encore des outils de gestion et d’optimisation de flotte sont autant d’atouts qui permettent de réduire la consommation de carburant.

Le salon Equip Auto est aussi une nouvelle occasion pour Renault Trucks Algérie de rappeler l’importance de la pièce d’origine. En effet, des véhicules entretenus dans les normes du constructeur permettent notamment de réduire la consommation de carburant et de préserver leur excellente tenue à la revente en occasion. Les pièces d’origine labélisées GENUINE APPROVED PARTS maintiennent les performances d’origines du véhicule pour répondre aux exigences de l’ensemble des métiers ; mobilité, respect des délais et sécurité :