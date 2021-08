4683 VÉHICULES HYBRIDES ÉLECTRIQUES CONSTITUENT 50 % DE LA FLOTTE DE TAXI DE DUBAI EN 2020

Actualités, Véhicules électrique & hybride 134 vues 0 Dans sa dernière newsletter UITP Mena fait état de la flotte électrique des taxi de Dubai , faisant référence au déclaration du directeur général, président du conseil d’administration de la Roads and Transport Authority (RTA) qui a révélé que le nombre total de taxis et limousines hybrides/électriques à Dubaï s’élevait à 4683 véhicules en 2020. 4510 d’entre eux les véhicules sont des taxis hybrides (environ 50 % de la flotte de taxis de Dubaï) et 173 autres sont des limousines électriques/hybrides de la Dubai Taxi Corporation. « RTA a l’intention de remplacer l’ensemble de la flotte de taxis de Dubaï par des véhicules écologiques (hybrides/électriques) d’ici 2027 ; un mouvement considéré comme le premier du genre dans le monde,précise le document en ligne.