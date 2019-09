Dacia duster se dote d’un nouveau moteur TCe 100ch

Dacia Duster se dote du nouveau moteur TCe 100, dernier né des moteurs issus de l’Alliance. Produit à l’usine de Pitesti en Roumanie, le TCe 100 est un moteur nouvelle génération qui apporte des gains significatifs de consommation et de performance. Duster TCe 100 enregistre des réductions de 18% d’émissions de CO 2 et de consommation de carburant, par rapport au SCe 115 qu’il remplace. Et se positionne ainsi au meilleur niveau de sa catégorie en motorisation essence. Commercialisé en France depuis le 30 juillet 2019, le TCe 100 équipe les finitions Access et Essentiel de Duster à des tarifs toujours aussi abordables.