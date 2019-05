Renault & Volvo Trucks: SOPROVI annonce officiellement son entrée en production

Le groupe Volvo, l’un des principaux constructeurs mondial de camions, d’autocars et d’autobus, d’engins de chantier ainsi que de moteurs marins et industriels et la joint-venture SPA Soprovi, issue de partenariat respectivement (30% et 70%) entre Renault Trucks et le Groupe BSF Souakri ont organisé, hier le mercredi 24 avril, une convention de la sous-traitance pour contribuer au développement de leur de taux d’intégration actuellement est de 7% afin de le porter à 15% d’ici 2021 en achat des composants produits en Algérie.

Cette journée de rencontre B to B entre les représentants du groupe Trucks purchasing et le directeur général de la bourse de sous-traitance une dizaine de sous-traitants algériens tel que Sarel industries , Sitel , Global AXIS et le groupe Oulad Kouider Industrie, Siad automobiles , etc. est une occasion de découvrir le site de production , ses capacités et surtout les gammes à produites actuellement de Renault trucks et celle au programme dans un proche avenir de marque Volvo.

Les représentant de Goup Trucks Daneil Heimer et Patrick Martensensson se sont succédés à la tribune afin de présenter à l’assistance fort nombreuses des acteurs de l’automotive et la presse les valeurs , la vision, les gammes du groupe qui seront produites en Algérie à commencer par dévoiler les premiers camions montés dans ce 14é sites de production du groupe AB volvo et 2é en sur le continent africain. Le premier camion Renault trucks monté en Algérie est sorti en mars 2019 annonce le directeur de l’usine pour qui il est le fruit d’ une collection de plus de 4 000 pièces par camion, soit une diversité de plus de 1 000 références.

Les capacités de l’usine SOPROVI située à Meftah q un site de près de 24 000 m2, dont une surface couverte de 7 500 m2.devraient atteindre 1000 véhicules en 2019 et environ 2 000 véhicules en 2020, annonce le directeur de la filiale qui ambitionne grâce à la contribution de ce 14e site algérien à porter l’objectif mondial du groupe Renault trucks à 60 000 camions avec une capacité de production adaptable aux besoins du marché. L’usine SOPROVI du Groupe Volvo et est principalement dédiée à l’assemblage dans un premier temps des gammes Renault Trucks C , K et D. Elle produira aussi, par la suite, des camions des gammes Volvo Trucks FH, FM et FMX . Parmi les agrégats annoncé par Mr Adjtoutef , dg de Soprovi a permis de recruter plus de170 professionnels, et intègre environ 10 fournisseurs de services et d’équipements, et de créer plus de 300 emplois directs et indirects. Pour rappel le groupe Volvo, c’est 226 490 unités camion livrées annuellement dans le monde et Renaults trucks est une entité du groupe AB volvo depuis 1992. et totalise 55 000 unités produite par an.