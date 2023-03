EQUIP AUTO 2023: Après Fabcom , Attia lance Luquatti

EQUIP AUTO, Industrie, Salons 55 vues 0 Luquiatti, n’ est pas une enseigne italienne, mais il s’agit d une nouvelle entreprise de production du groupe Attia , qui a choisi Equip Auto pour annoncer son nouvel investissement dans les liquide Ad bleu, du liquidf de rdftoidissement, lave glace, mousse et autre gamme de batterie produite par Fabcom . Si la première génération de l’enreprise famililale, Attia AA, connue comme acteur majeur dans la distribution des pneumatiques et autres pièces mecanique, la seconde génération a plutôt parié d’investir sur fonds propres, dans le secteur industriel, malgré qu’alors, la tendance était au tout import nous a indiqué d’emblé et fièremeny ,Khaled Attia , directeur dévellopement et membre de la fraterie, rencontré sur Equip Auto qui rappellons se tient du 13 au 16 Mars à la Safex-Alger. Nous rappelons qu’ is se sont investi d’ abord dans la fabrication des batteries de demarrage avec des capacités installées de 800 000 unités/an . Après s’ être assuré 45% de part dd marché , il dévoile, plusieurs nouveautés qui vony entrer en production au cours du second semestre, fruit des extensions . À commencer par l’ entrée en production dans quelques mois sur une des extensions qui portera les capacités globale de fabcom à 1.2 millions d’unité/an , incluant, les batterie AGM, start and stop, , des batteried dédié au vehicules hybrides, des batteries pour motocycle dfe capacité dd 120 000unités. notre interlocuteur, nous annonce aussi, en avant première le lancement de la fabrication la batterie pour le Forklift en forme tubulaire. La demande du marché en batterie étant multiple, Fabcom selon lui , compte aussi fabriquer des batteries stationnaire et solaire pour différent usages.