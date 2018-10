Ford, Nissan , Toyota, Fuso, ….en attente d’accord pour le lancement

Le marché d’assemblage des automobiles ne cessent d’ préoccuper les colonnes de toute la presse généralistes et spécialisés. La dernier sortie du ministre de l’industrie et des mines Yousef yousfi, a relancé la communication au sujet du secteur de l’industrie ou il est question d’injecter de nouveau 10 milliards de dinars pour les nouveaux investissements dans les mines et le secteur automobile. Si le problème ne se pose plus pour Peugeot etBMW qui viennent d’arracher le quitus, d’autres dossiers notamment celui de Ford, Nissan , Toyota , Fuso sont actuellement à l’étude et sera transmise au Conseil National de l’Investissement (CNI) pour valider ou invalider les dossier.