Continental annonce l’arrivée en 2019 de son innovation ContiLogger au Moyen-Orient

Continental, le leader allemand de la technologie des pneumatiques et de l'automobile, a annoncé que sa dernière innovation technologique, ContiLogger, présenté au dernier Bauma qui s'est déroulé du 8 au14 avril arrivera au Moyen-Orient au cours du second semestre de 2019. Il s'agit du concept de service ContiLogger, présenté en première mondiale à 2019 BAUMA. Cette innovation qui se traduit par un nouveau concept de service permettra aux utilisateurs de réaliser des tests personnalisés sur le terrain d'OTR de manière rentable. Le nouveau concept de conseil de Continental s'adresse aux clients de pneus tout- terrain (OTR), offrant une analyse économique des temps d'arrêt, de la distance, de la vitesse, des forces latérales, des virages et du niveau de chaussée, permettant une gestion optimisée des itinéraires et une utilisation parfaitement coordonnée.