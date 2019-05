Résultats commerciaux Groupe Renault en baisse de 4,8% au premier trimestre 2019

Importation, Tendances, Ventes 116 vues 0 Les ventes mondiales des véhicules particuliers et véhicules utilitaires du Groupe Renault baissent de 5,6 % dans un marché en repli de 7,2 %. La part de marché résiste et ressort à 4,1 %, en hausse de 0,1 point. Le Groupe Renault enregistre un chiffre d’affaires de 12,5 milliards d’euros avec un repli de 4,8% au premier trimestre 2019 annonce hier le 26 avril, le communiqué du constructeur de Boulogne Billancourt. Au total des ventes du Groupe VP+VU par région Afrique Moyen-Orient Inde est la plus touché par le recul ou elle enregistre une baisse de 30% soit 83 811 ventes réalise au premier trimestre 2019 contre 120 536 à la même période en 2018. Même tendance baissière en Eurasie (-4,4), Amérique (-5,3%)et l’Asie pacifique (-18,1%). La seul tendance positive est enregistré en Europe la France incluse ou le groupe enregistre une croissance de 2%.