Le salon de l’automobile d’ Alger officiellement de retour au printemps prochain

Annulé depuis l 'arrêt des importations automobile en 2016, le salon automobile d 'Alger , le deuxième grand événement de la Safex en surface d exposition occupé et en nombre de visiteurs estimé à plusieurs centaines de milliers à s y rendre , revient cette année suite à un commun accord entre l 'organisateurs et les constructeurs . Il y a lieu de rappeler que les concessionnaires réalisaient 60 voir 80% de leur chiffre d affaire sur le Salon. Un manque à gagner pour son organisateur, les marques en manque de visibilité et les clients qui attendent les remises du salon. 2o19 semble à priori l 'année de retour du salon mais aussi de la concurrence au vu du nombre des constructeurs et le retour des marques à l exemple de Peugeot qui a marqué ce retour sur la foire de production nationale.D'ici le 24 Avril prochain , à la date d ouverture du salon qui s étalera jusqu'au 4mai , d autre sconstructions s' annonceront sur l' événement et créeront sûrement la surprise.