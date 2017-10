Equip auto 2017 : Une plate forme mondiale du incontournable des services liés à l’automobile

EQUIP AUTO 2017 est construit autour de 4 axes clés à savoir,

Entretenir rentablement le parc automobile existant, Diversifier ses activités pour développer son chiffre d’affaires et fidéliser ses clients, Adapter son entreprise et son atelier dans un marché transformé par les technologies digitales,- Préparer l’arrivée dans les ateliers des véhicules connectés et bientôt autonomes.

Ces axes se déclineront, tout au long des prochains mois, autour de 7 thèmes, qui trouveront leur pleine expression sur les stands des exposants, au travers des nombreuses démonstrations et animations proposées durant le salon :

Réductions des émissions polluantes et nouvelles technologies de motorisation

Vers les véhicules connectés et autonomes dans l’atelier

Mécaniciens, carrossiers, spécialistes… tous connectés

Diversification et développement commercial

Solutions pour la réparation et la maintenance préventive

Formation initiale et continue pour développer ses compétences

Pièces de réemploi et économie circulaire

Les organisateurs ont défini une nouvelle sectorisation qui décloisonne les activités et facilite les contacts entre exposants et visiteurs, leur faisant vivre une nouvelle « expérience salon ».

Celle-ci se présentera de la manière suivante :

Pavillon 1 : Pièces, équipements et composants pour véhicules ; Réseaux d’entretien et de distribution ; Carrosserie et Peinture ; Dépannage, lavage, aires de services, lubrifiants et produits d’entretien ; Remarketing véhicules d’occasion, Services à la mobilité connectée, Services aux professionnels.

Pavillon 2.2 : Pièces, équipements et composants pour véhicules ; Pneumatiques, jantes, accessoires.

Pavillon 3 : Pièces, équipements et composants pour véhicules ; Pneumatiques, jantes et accessoires ; Réparation, maintenance, outillage et diagnostic.