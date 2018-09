Dr Ho Leng Wood nouveau président du Conseil de l’Union des fabricants de lubrifiants asiatiques

Lubrifiants 57 vues 0

Le Dr Ho Leng Woon a été nommé en mars dernier président du Conseil de l’Union des fabricants de lubrifiants asiatiques (ALMU) pour un mandat initial de deux ans. Avec 60 membres, ALMU représente les fabricants de lubrifiants en Asie et en Océanie. Un leadership fort est impératif dans la création et la croissance de toute nouvelle organisation. M. Ho est actuellement président d’AP Oil International Ltd et compte plus de 37 ans d’expérience dans l’industrie asiatique des lubrifiants depuis qu’il a rejoint AP Oil le 16 août 1981. Au cours de cette période, il a transformé AP Oil de fabricant de pétrole coté en bourse avec cinq usines de mélange de lubrifiants et de produits chimiques dans la région, avec des clients dans 21 pays et une capacité totale de 60 000 tonnes par an. Dr Ho Leng Woon agira en sa qualité du président jusqu’à 2020 et pour rappel , il est président de l’excutif de la société AP oil international Ltd à Singapour.