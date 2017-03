L’Argus Club Algérie : Publication d’une Première cotation des véhicules d’occasion avant la fin 2017

Le marché de l’occasion (VO) s’apprête à une nouvelle organisation qui sera régit prochainement par un cahier des charges qui permettra d’organiser la filière indépendante et le marché des véhicules d’occasion en substitution au souk « marche informel ».

L’Argus France et le mensuel automobile se sont joint pour publier une première cotation prévue pour le second semestre de 2017. Ils comptent se positionner en référentiel sur le segment de marché de l’occasion marché et souhaitent le soustraire au circuit informel pour l’intégrer dans un écosystème comme en France en imposant un tarifs de la revente des véhicules d’occasions.

L’écosystème comme le définit l’Argus France, lors d’une présentation à Equip auto 2017, regroupera plusieurs intervenants entre expert, loueurs, assureurs, vendeurs, acheteurs, société de leasing et réparateurs. Un business à organiser où il y aura de la profitabilité aux entreprises impliqué dans ce circuit, la traçabilité des transactions, la sécurité de l’automobiliste à travers une garantie fournie à l’achat de son véhicules d’occasion en concessions au lieu du souk et un tarifs.

Communiqué : Le 1er Club Argus Algérie adopté par les Pros

Le Club Argus® Algérie, en partenariat avec l’association des constructeurs et concessionnaires automobiles, AC2A,a tenu sa 1ère édition, le 28 Février au Salon Equip’Auto 2017. Plus de 70 participants ont répondu présents à cette manifestation rapidement adoptée par les Professionnels.

Cette première édition du Club Argus® Algérie a pu rassembler et faire échanger une grande partie des acteurs agissant dans le domaine automobile. Ces acteurs, constructeurs, concessionnaires, assureurs, loueurs et experts, ont pu intervenir pour souligner que le VO représente une opportunité pour redynamiser la filière automobile.

Partant du constat que 800 000 transactions VO sont conclues chaque année en dehors du réseau des professionnels, laissant ainsi la place à une spéculation sur les tarifs des véhicules d’occasion…pour les 3/5 ans à venir. Les 2 650 000 véhicules neufs qui ont été immatriculés entre 2008 et 2016 représentent actuellement un vivier convoité sur le marché de l’occasion. Ce potentiel de transactions ne profitera ni à l’Etat, ni aux professionnels et encore moins au consommateur. D’où l’intérêt d’un cahier des charges VO afin de professionnaliser ce marché et apporter la sécurité attendue par tout l’écosystème au niveau de la traçabilité, de l’état technique, de la valeur et de la garantie.

En Algérie, le métier de la distribution automobile fut longtemps centré sur la vente de véhicules neufs principalement. L’activité VO, un autre métier, constitue un des quatre piliers de la transformation de ce secteur dans les années à venir : véhicules neufs, service après-vente, pièces de rechanges et le véhicule d’occasion.

Selon Monsieur Sefiane Hasnaoui, président de l’AC2A, il est indéniable que la volonté de créer une activité VO chez les concessionnaires est une nécessité en attente du cahier des charges VO et d’un acteur indépendant pour la mise en place d’une cotation de référence algérienne. L’activité VO est en phase avec la stratégie de développement du SAV, vu qu’un véhicule entretenu dans le réseau sera plus favorablement valorisé dans le cadre d’une Reprise.

Dans le même ordre d’idée, d’autres acteurs de cet écosystème ont tout à gagner de la professionnalisation de l’automobile. La problématique des assureurs est complexe: maitriser l’estimation de la valeur vénale dès la création d’un contrat, jusqu’à l’éventuel sinistre du véhicule. Ils ont besoin de précision, d’information fiable, et de valeurs reconnues officiellement dans la profession et par les experts. Avec des valeurs reconnues officiellement dans la profession et par les experts. Avec des valeurs et des données véhicules précises, ils pourront mieux analyser le risque et mieux maitriser la prime d’assurance dans le futur. Les experts avec une valeur conventionnelle établie dès la production du contrat, auront plus de facilités à échanger avec le sinistré pour établir le montant de remboursement, que cela soit en valeur et en temps. Le marché de la pièce de rechange se doit d’être compétitif et proposer des produits de qualité reconnue pour la sécurité des usagers. A ce titre l’intervention de Monsieur Mohamed Siad a porté sur la nécessité d’identifier les vrais professionnels de la pièce de rechange pour une meilleure organisation de leur métier. Cela ne fera qu’augmenter la fréquence d’entretien et de réparation des véhicules d’occasion, avec pour conséquence un meilleur état général et au final une valeur plus favorable au moment de la revente.

C’est dans ce cadre-là que le groupe Argus annonce le lancement de la Cote Argus® Algérie, dans les prochains mois, en s’adressant dans un premier temps aux professionnels impliqués.