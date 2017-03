Voiture électrique : 20% de part de marché dans 10 ans

Les constructeurs automobiles multiplient les lancements de modèles électriques. Effet de mode ou préfigure de l’avenir automobile. Le marché reste très modeste et entravé par de nombreux obstacles à lever mais il est claire l’avenir proprement dit de l’automobile est à l’électrique avec la raréfaction de l’énergie fossile. Si aujourd’hui, les constructeurs développent des véhicules électriques en opérant sur un marché de 2% dans le meilleur des pays

Le vrai décollage de ce marché se fera dans moins de 10 ans, et selon les pronostics des spécialistes atteindra les 20%. L’essor de ce marché selon l’usine nouvelle dépendra des batteries, des moteurs et des bornes de recharge. Sur ces technologies, tout le monde cherche sa place. En France, par exemple, Total, veut installer 300 bornes de recharge rapide sur les grands axes routiers. Le réseau Corri-Door en compte déjà 200 en France.

Mais cela ne suffira pas, la bataille qui reste à gagner par les constructeurs ou les pouvoir publics est celle de la réduction des coûts de sa production et de son exploitation des véhicules électrique